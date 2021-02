Zwei Winter-Unfälle in nur 50 Meter Abstand

Eine 40-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am 16. Februar 2021 um 7.50 Uhr mit ihrem Pkw auf der Thalgau Landesstraße in Fahrtrichtung Mondsee. Im Ortsgebiet von Am Höribach verlor sie kurz nach einer Kurve aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse (gefrierender Regen) die Kontrolle über den Pkw, welcher in weiterer Folge frontal in den Graben neben der Fahrbahn rutschte und dort zum Stillstand kam.