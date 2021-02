Schüsse hallten durch Penzing: Großeinsatz!

Ein Bursche (15) und zwei seiner Freunde haben in der Nacht auf Dienstag in Wien-Penzing einen Polizei-Großeinsatz ausgelöst: Gegen Mitternacht wurde die Exekutive alarmiert, da im Bereich Hütteldorfer Straße Schüsse gefallen waren. Ein Aufgebot rückte an den Ort des Geschehens aus. Im Zuge einer Fahndung wurden die drei in einer Straßenbahn angehalten. Dabei stellte die Polizei eine Schreckschusspistole sowie 35 Stück Munition sicher.