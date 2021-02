Vollspektrum CBD-Öl oder Isolat?

Breitband CBD Öle: ein sinnvoller Kompromiss

Im deutschsprachigen Raum noch eher ungebräuchlich ist der Begriff der CBD Breitband Öle. Diese kommen aus dem englischen Raum und beziehen sich auf Vollspektrum CBD Öle, bei denen in einem zusätzlichen Verfahren die Restspuren an THC herausdestilliert wurden. Qualitativ sind die Breitband CBD Öle den Vollspektrum Ölen also ebenbürtig. Ein gezielter Kauf bietet sich für alle Kunden an, die auf Nummer sicher gehen möchten, dass ihr Produkt vollkommen frei von THC ist.