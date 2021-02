Salzburg braucht Erben für Marsch

Wenn man sich anschaut, dass die Chefs an der Seitenoutlinie in Salzburg in der Regel maximal zwei Jahre bleiben, der US-Ami diese Dauer mit Ende dieser Saison erreicht. Und wenn man sich dazu noch vor Augen führt, welche Karrieren die Lehrmeister - von Schmidt über Hütter bis hin zu Rose - nach ihrer Bullen-Zeit eingeschlagen haben, ist klar, dass der 47-Jährige wohl nicht grundlos als erneuter Rose-Nachfolge-Kandidat gehandelt wird.