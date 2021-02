Eisbullen schafften Platz für zwei neue Legionäre

Am letzten Transfertag herrschte bei den Eisbullen bis kurz vor Mitternacht reger Betrieb. Nach der Verletzung von Taylor Chorney wollten die Salzburger in der Defensive noch einmal aufrüsten. Der Markt gab allerdings nicht viel her, weshalb sich die Suche nach geeigneten Verstärkungen alles andere als einfach gestaltete. Den ganzen Montag über waren die Bulls auf Tauchstation, doch einige Informationen sickerten zur „Krone“ durch.