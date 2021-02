Kampf um Frühling | Gold, Gold, Gold

Es hatte sich schon ziemlich klar abgezeichnet: Entgegen der ursprünglichen Ankündigung fiel gestern keine Entscheidung, wann die Gastronomie und Hotellerie in Österreich wieder geöffnet wird. Das war in Aussicht gestellt worden - in der vagen Hoffnung bzw. Erwartung, die Gastronomie könne eventuell Anfang März wieder aufsperren. Davon war gestern keine Rede. Ganz im Gegenteil. Anfang März, also in zwei Wochen, wird man sich wieder so wie gestern zusammensetzen - Regierung, Experten, Opposition, Landeshauptleute. Aber keiner der Beteiligten machte gestern Hoffnung auf baldige weitere Öffnungsschritte. Gesundheitsminister Rudolf Anschober, nicht gerade ein ausgewiesener Mann der klaren Worte, wurde ungewohnt deutlich, als er sagte: „Vor Ostern wird es keine weitere Öffnung geben.“ Und Kanzler Kurz klang ähnlich: „Wir rechnen mit Öffnungsschritten rund um Ostern.“ Damit steht fest: Für Gastronomie und Hotellerie ist der Winter gelaufen, jetzt beginnt der Kampf um den Frühling.