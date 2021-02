Mit den ÖSV-Ladies Chiara Mair und Katharina Huber

Marco Schwarz holt die dritte Goldmedaille im dritten Herren-Bewerb bei der Ski-WM in Cortina d‘Ampezzo. Die ÖSV Ladies warten hingegen noch auf den ersten zählbaren Erfolg. In den technischen Bewerben soll es dann endlich klappen. Krone.tv stattet den beiden Slalom-Spezialistinnen Chiara Mair und Katharina Huber einen Besuch im Hotel Bellevue ab. Sie sprechen heute Abend über die bisherigen Eindrücke in Cortina, das Zusammenkommen von Herren und Damen bei Großevents und sie lassen die bisherige Saison Revue passieren. Start ist wie gewohnt um 22.05 auf krone.tv.