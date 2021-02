Jetzt rollen die Bagger beim Stadtarchiv an

Archiv so bald wie möglich mit Notbetrieb

Ein Ende der Räumaktion ist laut dem Chef des Unternehmens aus St. Gilgen erst in „drei bis vier Wochen“ in Sicht. So sind für den Abtransport der 20 Kubikmeter an Gestein „etwa zehn Lkw-Fuhren nötig“, wie Landesgeologe Rainer Braunstingl vorrechnet.