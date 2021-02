Nationalpark Kalkalpen: 700.000 € weniger als 2011

Dass die GmbH in der Vergangenheit so gut wie zahlungsunfähig war, streitet er ab. Auch die Kritik des Rechnungshofs am defizitären Betrieb des Hotels Villa Sonnwend weist er zurück. „Hätten wir 2019 das Hotel nicht betrieben, hätten wir uns 885 Euro erspart. Dafür stünden 17 Mitarbeiter auf der Straße“, rechnet Maier. Der Geschäftsbereich Erholung und im Besonderen die Villa Sonnwend sei die Sparte, die die meisten Einnahmen erwirtschaftet.