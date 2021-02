ÖAMTC baut seinen Stützpunkt in Zell am See aus

Zell am See Zu klein geworden ist der Stützpunkt des ÖAMTC in Zell am See. Darum wird dieser ab März vergrößert und modernisiert. Autofahrer müssen in der ersten Bauphase nach Saalfelden ausweichen. Dort wird für den Zeitraum das Personal aufgestockt. Auswirkungen auf die Pannenhelfer hat der Umbau nicht. Mitglieder können ab April dann wieder ihren gewohnten Stützpunkt ansteuern. Von da an laufen die Arbeiten bis Ende Juli neben dem laufenden Betrieb.