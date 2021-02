Gauner-Duo bei Betrug in Elektromarkt aufgeflogen

Einen PC, den sie zuvor unter falschen Namen bestellt hatten, wollten zwei Österreicher (21, 22) am Samstag in einem Elektro-Fachmarkt zurückgeben. Allerdings fehlten bei dem Gerät, das mehrere tausend Euro wert war, zahlreiche Teile. Beim Nachschau in der Wohnung der beiden entdeckte die Polizei Suchtgift.