Doppel-Gold | Blümel-Klagen

Was für eine Freude in einer an positiven Nachrichten so armen Zeit: Der 29-jährige Oberösterreicher Vincent Kriechmayr holte sich bei der Ski-WM im italienischen Cortina am Sonntag zum zweiten Mal in 72 Stunden eine Goldmedaille! Zum ersten Mal nach einer 18-jährigen Dürreperiode, in der kein Österreicher in der Königsdisziplin eine Goldene holte, gewann Kriechmayr die Weltmeisterschafts-Abfahrt. Und das denkbar knapp: Mit nur einer Hunderstelsekunde Vorsprung auf den Deutschen Andreas Sander. Mit der Goldenen im Super-G und der zweiten in der Abfahrt krönt sich Kriechmayr, wie die „Krone“-Sportredaktion überzeugt ist, zur Legende. Übrigens: Gramastetten, wo der Doppel-Goldene zu Hause ist, glänzt mit vielem - nur sicher nicht damit, ein alpines Zentrum zu sein. Aber der Werdegang zeigt, dass man auch dann, wenn man in einer auf kaum mehr als 500 Metern Seehöhe gelegenen Mühlviertler Marktgemeinde aufwächst mit Talent und Willen zum Doppelweltmeister wachsen kann. Wir freuen uns und gratulieren dem neuen Sportstar!