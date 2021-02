Seekirchens Faustballerinnen auf Halbfinalkurs

„Es war schon ein eigenes Gefühl wieder auf dem Platz zu stehen“, erklärt Seekirchens Lena Fischer im Gespräch mit der „Krone“. In Faak in Kärnten fanden dieses Wochenende die ersten Spiele nach langer Pause statt. Nach zwei Siegen am Samstag konnten die Seekirchnerinnen am Sonntag mit dem 2:1 über Wolkersdorf/Neusiedl noch einen Erfolg einfahren. „Wir kennen uns alle schon extrem lang, deswegen haben wir schnell wieder zu unserem Spiel gefunden“, weiß Fischer die Gründe für das erfolgreiche Auftreten. Obwohl das letzte Spiel gegen Wels überraschend klar mit 2:0 verloren ging, stehen die Chancen auf einen Einzug ins Halbfinale gut. Momentan liegt man auf Platz drei.