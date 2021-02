Betrunkener Geisterfahrer in Eugendorf gestoppt

Am Samstagabend gegen 21 Uhr fuhr ein Bosnier mit seinem Fahrzeug in die falsche Richtung auf die Autobahn auf. Laut Zeugen war der 59-Jährige von Salzburg-Mitte bis Eugendorf auf der Westautobahn als Geisterfahrer unterwegs. In der Flachgauer Gemeinde konnte die Polizei den Mann im Zuge einer Fahndung anhalten und kontrollieren. Ein Alkotest ergab 1,34 Promille.