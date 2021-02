Land saniert für Bauern wichtige Zufahrtsbrücke

Die Albecker Steinbrücke ist für viele eine wichtige Verbindung zwischen der Gurktaler Landesstraße und vielen Hofzufahrten. Jetzt will das Land sanieren: „Nach der Erneuerung liegt die Gewichtsbeschränkung bei 50 Tonnen, so können wieder alle Maschinen drüberfahren“, so Landesrat Martin Gruber.