Feuerwehreinsatz: Selchfleisch brannte im Keller

Zum Glück sind die Hausbewohner aufgewacht, wer weiß, was da sonst hätte passieren können! In der Nacht auf heute nahmen Steirer in ihrem Haus nahe Ligist starken Rauchgeruch wahr, hielten Nachschau und brachten sich dann in Sicherheit. Die Einheien von drei Feuerwehren rückten aus und entdeckten: In der Selche hatte Fleisch zu brennen begonnen!