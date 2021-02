„Im Bus muss jedes Kind einen Sitzplatz haben“

„Die Kleinen haben nicht einmal eigenen Sitzplatz“

Die Mütter und Väter fühlen sich ungehört: „Was sollen wir denn noch tun? In anderen Ländern wie etwa Luxemburg herrschen strenge Regeln, jedes Kind hat dort sogar einen eigenen Gurt - bei uns haben die Kleinen nicht einmal einen eigenen Sitzplatz!“ Vor allem in Zeiten von Corona sei es so gut es geht zu vermeiden, dass Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Schulen eng beisammen stehen.