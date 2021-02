Martin Grubinger: Die Grünen haben es in der Hand

Die sauren Wiesen – wir bekommen sie einfach nicht trockengelegt. Das ist die Begleitmusik in einem Land, das in der schwersten Krise seit 70 Jahren steckt. Eine Regierung, die sich in der Pandemie-Bekämpfung nicht mehr an die Empfehlungen der Experten halten kann, sondern politische „Freunderl“/Spender besänftigen muss. Verzweifelte Wirtschaftsbosse, die im Kampf gegen einen Wirtschaftseinbruch auf eine Mauer der Inkompetenz stoßen. Klein- und Mittelständler vor den Scherben ihrer Existenz, tausende Haushalte in Angst vor drohenden Delogierungen. Dazu mehr als 520.000 Arbeitslose, während bereits der nächste Lockdown droht.