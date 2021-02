Jeder gegen jeden | Die Richtigen impfen

„Der Innenminister muss zurücktreten“, forderten Oppositionspolitiker in der ersten Wochenhälfte. „Der Finanzminister muss zurücktreten“, verlangte die in dieser Causa geeinte rot-blau-pinke Opposition in der zweiten Wochenhälfte. Jeder gegen jeden. Von verschiedensten Seiten werden Parlaments-Sondersitzungen beantragt, bei denen man sich aggressiv-destruktiv produziert. Ja, geht’s denn noch? Muss man wirklich daran erinnern, dass wir uns seit Monaten in der schwersten Gesundheits- und Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten befinden? Eine solche Krise - wohl nur bewältigbar, wenn (halbwegs) alle an einem Strang ziehen. Doch abgesehen von zarten positiven Ansätzen im Verhältnis zwischen Regierungschef Kurz und Oppositionschefin Rendi-Wagner geschieht genau das Gegenteil. Jeder gegen jeden bei jeder Gelegenheit: So werden wir all das garantiert nicht schaffen!