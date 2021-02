Basketball-Graz seit 10 Jahren wieder im Play-off

Um die Premiere

Am Sonntag wird‘s für die Damen von UBI-Graz spannend. Gegen Dauer-Rivale Klosterneuburg (die beiden Vereine holten zusammen alle Titel seit zwei Jahren) geht‘s in St. Pölten um den Cup. Das Finale wird live im ORF (18 Uhr) übertragen. Der Pokal-Titel ist die einzige Trophäe, die dem Grazer Verein noch fehlt. Wäre auch der Premierentitel für Trainerin Vanessa Ellis, die in England mehrere Cup-Pokale holen konnte. „Wir müssen uns von unserer besten Seite zeigen, um dieses Spiel zu gewinnen!“