Das Geschäft mit der Liebe boomt trotz Pandemie

Der ungeschlagene Sieger unter den beliebtesten Valentins-Geschenken ist und bleibt der Blumenstrauß. Jeder Zweite beschenkt heute seine Liebsten mit Pflanzen, wie eine Check-Studie des Österreichischen Handelsverbandes zeigt. „Bunte Frühlingssträuße und der Klassiker, rote Rosen, gehen besonders gut“, weiß auch Meisterfloristin Sandra Merhaut. In ihrer „Bindestelle“ in der Stadt Salzburg ist sie seit Tagen am Vorbereiten. Dabei merkt sie einen besonderen Trend: Es geht gerade in Richtung Topfpflanzen, Frühlingskörberl, Gestecke und Flower-Boxen. „Die Kunden wollen so unkompliziert wie möglich einkaufen und sich nicht zu lange im Geschäft aufhalten“, bemerkt Merhaut.