Coronaleugner mietete Haus für Marihuana-Plantage

Fünf Kilo Marihuana, Kokain, Ecstasy, LSD und jede Menge Waffen - die stolze Ausbeute der Salzburger Fahnder in einem Haus in Oberalm. Vier verdächtige Auswanderer aus Deutschland wurden verhaftet. Der Kopf der „Hobby-Gärtner“-Bande ist ein bekanntes Gesicht in der Szene der Corona-Leugner.