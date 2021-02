70 weitere Fälle der Briten-Mutation in Kärnten

Die Neuinfektionen sind über fast alle Kärntner Bezirke verteilt. In Hermagor sind es 23, je acht in Klagenfurt-Stadt und Spittal an der Drau, je sieben in St. Veit/Glan und Villach-Stadt, je fünf in Villach-Land und Klagenfurt-Land, vier in Wolfsberg, drei in Feldkirchen, in Völkermarkt gibt es keinen neuen Fall.