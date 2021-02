SPÖ-Wahlkampf findet heuer ohne Ballons statt

In sieben Monaten geht in Oberösterreich die Landtags, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl über die Bühne. Wie und wann der Wahlkampf losgehen soll, ist bei allen Parteien unklar. Die Corona-Pandemie lässt langfristige Planungen kaum zu. Ein Novum zeichnet sich bei der SPÖ ab. Bei den Wahlveranstaltungen wird es so gut wie keine Luftballons geben. Grund: Akuter Helium-Mangel.