Supermarkt-Überfall: 3 Opfer in Büro eingesperrt

Drei Supermarktangestellte sind Freitagabend beim Zählen der Tageslosung in einer Filiale in Wien-Landstraße überfallen, bedroht und ausgeraubt worden. Drei mit Schals und Hauben Maskierte hielten die beiden Männer und ihre Kollegin mit einer Eisenstange und einem Gegenstand ähnlich einem Hammer in Schach, schnappten sich das Geld und entkamen vorerst unerkannt.