Bei Einreise gefasst: Koks & Heroin sichergestellt

Die beiden Klagenfurter, ein 44-Jähriger und eine 34-Jährige, waren mit einem Pkw von Slowenien kommend über den Wurzenpass unterwegs und wollten nach Österreich einreisen. Bei einer von der Polizei durchgeführten Intensivkontrolle des Autos und der Insassen konnten Heroin und Kokain sichergestellt werden. „Die beiden hatten die Drogen in einem Versteck im Auto gelagert“, schildert ein Polizist.



Das sichergestellte Suchtgift hat einen Straßenverkaufswert in der Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages. Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen und am Samstag nach durchgeführten Ermittlungen wieder entlassen. Sie wurden angezeigt.