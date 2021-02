Junge Vandalen beschädigten 14 Autos

Ihren Aggressionen freien Lauf ließen zwei vorerst Unbekannte in der Grazer Ibererstraße: Gegen 01.25 Uhr beschädigten sie mehrere Pkw, indem sie gegen die Seitenspiegel schlugen. In der Grafenbergerstraße demolierten sie ebenfalls Autos und steckten einen Mistkübel in Brand. In der Wiener Straße beobachtete ein Zeuge die zwei Männer, als sie wiederum einen Mistkübel anzünden wollten. Er verständigte daraufhin die Polizei. Durch diese Zivilcourage gelang es den Polizisten vorerst zwei Verdächtige - zwei 17-jährige Grazer - auszuforschen.