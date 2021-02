Fast perfekter Einstand für Neo-Trainer Jaissle

Von Beginn an dominierten die Jaissle-Jungs, gingen durch Goalgetter Adamu nach einem Eckball in Führung (21.). Als Kapitän Seiwald nach herrlichem Doppelpass mit Neuzugang Dorgeles zum Pausenpfiff (45.) auf 2:0 stellte, war die Messe gelesen. „Meine Mannschaft hat über weite Strecken alles auf den Platz gebracht, was ich mir gewünscht habe“, meinte der deutsche Trainer.