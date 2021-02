Salzburger Land zeigt sich malerisch kalt

In der Nacht auf Freitag führte einmal mehr der Lungau in gewohnter Manier die Liste der „Coldspots“ in Salzburg an. In Mariapfarr und St. Michael zeigte das Thermometer minus 17,6 Grad an. „Nur Obertauern knackte diesen Wert mit minus 18,9 Grad noch“, schildert Ubimet-Meteorologe Steffen Dietz.