Heftige Rüge für Bosse der Nationalpark Kalkalpen

Sehr, sehr dunkle Wolken hängen laut dem Landesrechnungshof über dem Nationalpark Kalkalpen. „Wir stellen in Frage, ob der Tourismus im Nationalpark die erste Priorität haben muss“, hinterfragt LRH-Direktor Friedrich Pammer die strategische Ausrichtung. Der Betrieb des Seminarhotels in der Villa Sonnwend gehöre jedenfalls nicht zu den Kernaufgaben. In der jetzigen Form sei das Hotel auch nicht profitabel. Unter Einbeziehung aller Kosten betrug im Jahr 2019 der Verlust 347.000 Euro.