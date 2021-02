Team 7 wälzt Investitionspläne für Zentrale

„Krone“:Wie haben Sie diese Situation bewältigt?

Emprechtinger: Die Umstände erforderten ein hohes Maß an Kreativität: hygienische Maßnahmen, neue Sicherheitsstandards, arbeiten im Schichtbetrieb und im Homeoffice. Zugleich half uns, dass wir über die gesamte Wertschöpfungskette in unseren eigenen Werken in Oberösterreich produzieren und Lieferanten aus der Region haben. So waren wir in der Lage, weiter auszuliefern.