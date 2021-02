Hasslacher baut Chinas größte Holzkonstruktion

Die Kärntner Hasslacher Gruppe konnte einen Riesenauftrag an Land ziehen: An den Standorten in Hermagor und Kleinheubach in Deutschland werden aktuell Brettschichtholz-Elemente für eine Großbaustelle in China angefertigt. Dort entsteht auf einer Fläche von 75.000 Quadratmetern ein Landwirtschaftspark.