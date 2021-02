Junges Pärchen dealte mit verschiedenen Drogen

Die 18-jährige Frau und ihr 17-jähriger Freund sollen 50 Gramm Speed, 80 Stück Ecstasy, etwa 250 Gramm Cannabiskraut, LSD Trips sowie geringe Mengen an Kokain und Magic Mushrooms von zwei Männern im Alter von 18 und 19 Jahren gekauft und in weiterer Folge an teilweise Jugendliche im Bezirk Völkermarkt weiterverkauft haben.