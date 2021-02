Längsee ab sofort zum Eislaufen freigegeben

Dank des Kälteeinbruchs kann der Eislaufbetrieb am Längsee nochmals gestartet werden. Ab sofort ist die spiegelglatte Eisbahn zum Eislaufen freigegeben! Am Aichwaldsee, Hörzendorfer See, Lendkanal in Klagenfurt und am Rauschelesee ist aber kein Eislaufbetrieb mehr möglich.