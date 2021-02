Fritz Strobl über Wintersport, Wild und Wald

Wenige Tourengeher sind sich bewusst, dass die heimischen Wildtiere in den Wintermonaten ihren Energiehaushalt reduzieren und Stress für sie - vor allem bei Flucht erschwerender Schneelage - mit dem Erschöpfungstod enden kann. „Im heutigen Winter haben sich zunehmend Fronten zwischen den Interessensgruppen Wild, Wald und Naturnutzer gebildet. Das hat mir leidgetan - für uns alle“, sagt Stefan Schupfer, Hegeringleiter in Penk und Ideenzünder für das dreiminütige Informationsvideo, das am Sonntag online ging und bereits weite Kreise im Netz zog.