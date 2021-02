Impfung läuft in Salzburg schleppend

Neben den viel diskutierten Impfstoffen von Pfizer und AstraZeneca wird nun ein dritter Impfstoff in Salzburg verwendet: nämlich der von Moderna. 600 Dosen davon werden diese Woche in der SALK verimpft. Der Moderna-Impfstoff hat aber offenbar nur einen Gast-Auftritt in Salzburg – denn weitere Lieferungen sind vorerst nicht geplant.