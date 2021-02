Erleichterter Finanzminister

Kommt nicht alle Tage vor, dass Ermittler beim Finanzminister zur Hausdurchsuchung antanzen und ihm dabei Laptop und Handy abnehmen. So geschehen gestern in Wien bei Gernot Blümel. Nach den sich verdichtenden Gerüchten, dass ihn die Wirtschafts- und Korruptions-Staatsanwaltschaft als Beschuldigter führe, kam der Minister Donnerstag zu einem Gespräch mit den Ermittlern. Erfuhr dort, dass ihn zwei SMS des (damaligen) Novomatic-Chefs aus 2017 belasten. In diesen machte der Glückspiel-Boss der ÖVP ein Spendenangebot. Ein paar Stunden nach der Hausdurchsuchung interviewte Conny Bischofberger den Finanzminister für die heutige Ausgabe der „Kronen Zeitung“. Dabei zeigt sich Blümel sogar erleichtert, weil er nun endlich wisse, was ihm vorgeworfen werde, „nachdem ich weiß, was im Raum stand, weil die Vorwürfe erstens falsch und zweitens leicht zu widerlegen sind.“ „Haben Sie ein reines Gewissen?“, fragt Bischofberger den Finanzminister. Dieser kontert, dass sich diese Frage gar nicht stelle. Da geben wir das Schlusswort an den frechen „Herrn Nimmerwurscht“ in der „Krone“ weiter. Der meint: „Beim Finanzminister hat eine Hausdurchsuchung stattgefunden. Außer einem riesengroßen Budgetloch wurde vorerst nichts gefunden.“ Das würde ja eigentlich bei weitem reichen…