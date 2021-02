Caritas-Kältebus: Engel der nächsten Eisnächte

Und für diese Menschen könnten die kommenden Tage und Nächte lebensgefährlich sein. Jeder Anruf beim Caritas-Kältetelefon zählt! „In anderen Städten Europas sind obdachlose Menschen in den vergangenen Wochen bereits erfroren (darunter auch ein Österreicher in Rom, Anm.). Unser erklärtes Ziel lautet, genau das in Wien zu verhindern!“, so Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner.