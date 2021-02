Kapfenberg und Eibiswald erhalten eine Teststation

Mobiles Testteam fährt in entlegene Regionen

Geplant sind auch mobile Testteam, die per Bus in entlegene Regionen fahren: laut ORF im Gebiet Murau, im Bezirk Liezen rund um St. Gallen und in den nördlichen Gemeinden der Bezirke Weiz und Hartberg-Fürstenfeld. Harald Eitner, Leiter der Katastrophenschutzabteilung und Testkoordinator des Landes, kündigte für Dienstag eine Pressekonferenz mit Details an.