Rund 1 Million Einsatzkilometer

Über eine Million Einsatzkilometer verzeichnete die Rotkreuz-Bezirksstelle Waidhofen an der Thaya im Vorjahr. „Nur durch die rasche Abnahme der Tests durch unsere Sanitäter war ein schnelles Nachverfolgen der Kontakte durch die Gesundheitsbehörde und damit eine effiziente Virus-Eindämmung möglich“, betont Bezirkshauptmann und Rotkreuz-Bezriksstellenleiter Günter Stöger. Die mobilen Tester waren dazu über 3.000 Stunden im Einsatz. Besonders gefordert war man, weil auf den größten Teil der älteren Einsatzfahrer bei Krankentransporten verzichtet werden musste. „Sie haben uns sehr gefehlt und mussten ersetzt werden“, so Stöger. Und das gerade in dem Jahr, in dem der neue Kilometer-Rekord aufgestellt wurde.