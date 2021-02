Nach Trainingssturz: Springerin am Knie operiert

Skispringerin Jacqueline Seifriedsberger hat sich bei Trainingssprüngen in Planica einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen. Die 30-jährige Oberösterreicherin wurde im Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck von Gernot Sperner operiert. Sie arbeitete nach dem Kreuzbandriss im März 2020 in Lillehammer an ihrem Comeback, dieses Band hielt dieses Mal den Belastungen stand.