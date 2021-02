Fünf Jugendliche zündeten Jagd-Anhänger an

Die einheimischen Jugendlichen hatten laut Polizeimeldung am 28. November in St. Veit im Pongau in dem mobilen Niedersitz geraucht und Teelichter angezündet. Mit einem Vorhang und Bau-Vlies entfachten sie ein Feuer, das letztlich den Anhänger und auch einen Holzstapel zerstörte. Damals waren auch zwei Freiwillige Feuerwehren im Brandeinsatz. Ein Brand-Gutachter stellte grobe Fahrlässigkeit fest. Das Quintett wurde mehrfach angezeigt, allein zehn Anzeigen betrafen die Covid-Maßnahmenverordnung.