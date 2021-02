Vier Einspritzdüsen aus Klein-Lkw gestohlen

Ein skurriler Fall beschäft gerade die Polizei in Leibnitz. Bei einer Kfz-Firma im Gewerbepark in Gralla haben bisher unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Klein-Lkw eingeschlagen. In weiterer Folge wurden aus dem Motorraum vier Einspritzdüsen samt Leitungen ausgebaut und gestohlen. Die Höhe des Schadens nicht bekannt.