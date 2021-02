Die Infektionszahlen in Salzburg sinken

Zwar gab es im Bundesland am Mittwoch wieder 134 Covid-Neuinfektionen, trotzdem geht die 7-Tages-Inzidenz in Salzburg zurück. Der Wert lag am Mittwoch bei 131,8. Recht knapp ist unser Bundesland noch an der ersten Stelle im Österreich-Vergleich: Eine Inzidenz von 130,4 hat das Bundesland Kärnten.