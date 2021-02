Jedermann-Alternative: „Das Bergwerk zu Falun“

„Die Geschichte wird noch dazu in einer gebundenen Sprache – als Versdrama – erzählt, die für unsere Ohren gar nicht mehr so vertraut ist. Es reizt mich, das für heute zum Klingen zu bringen“, erklärt der festspielerprobte Schweizer Regisseur Jossi Wieler. Hauptrollen sind mit Marcel Kohler (2016 deutscher Nachwuchsschauspieler des Jahres), Lea Ruckpaul (Max-Reinhardt-Preis) und André Jung (ein erfahrener Lieblingsschauspieler des Regisseurs) besetzt. Festspielgäste des Jahres 2019 erinnern sich an Jung als „Pilgrim“ aus „Die Empörten“, wo er trotz mäßig erfolgreicher Inszenierung glänzen konnte.