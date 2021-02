Steirer Michael Scheikl gewinnt den Gesamtweltcup!

„Ich bin einfach nur überwältigt. Der Gesamtweltcup-Sieg war für mich ein Kindheitstraum und ist vom Stellenwert her in meiner Karriere ganz oben einzuordnen. Seit 24 Jahren oder so sitze ich auf der Rodel, diese Kristallkugel in den Händen zu halten ist ein unbeschreibliches Gefühl“, freute sich Scheikl, der nun voller Selbstvertrauen zum Saisonhöhepunkt kommt.