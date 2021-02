Brücken-Baustelle doch ein Nadelöhr

Vom befürchteten Verkehrskollaps ist man zum Glück noch weit entfernt: Doch seit Einrichtung der Baustelle Ende Jänner gibt es auch Kritik. So wurden diverse Kreuzungen für eine Fahrtrichtung gesperrt. Lenker berichten, sie müssen jetzt bis nach Wien fahren und dort umdrehen, um ihre gewohnte Abzweigung zu nehmen. Von der zuständigen MA 29 in Wien heißt es, dass man an Lösungen arbeitet. So soll der Bahnübergang bei der Donauwarte neu geregelt werden, vom Kahlenbergerdorf in Richtung Klosterneuburg abzubiegen wird aber wohl weiterhin unmöglich sein.