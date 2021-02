Wozu braucht es die Grünen in der Regierung?

Es grenzt an Hohn

Besonders absurd ist, dass im Vorfeld mehrere Grüne lautstark gegen das ach so große Unrecht der Abschiebung protestiert haben, um dann nur wenig später im Parlament die Forderung nach einem humanitären Bleiberecht für die beiden Mädchen abzuschmettern. Diese Chuzpe muss man auch einmal haben. Denn das hat nichts mehr mit realpolitischem Geplänkel zu tun, das grenzt an Hohn.