Valentinstag beschert Handel 110 Millionen Euro

Bewohner im Westen am großzügigsten

Im Durchschnitt gibt 2021 hierzulande jede Person 72 Euro zum Valentinstag aus, im Vorjahr waren es lediglich 60 Euro. „In Wien liegt die durchschnittliche Summe bei 86 Euro, in Niederösterreich und im Burgenland bei 55 Euro, während es in Oberösterreich und Salzburg 65 Euro sind. Am großzügigsten zeigen sich die Vorarlberger und Tiroler - hier werden sogar Geschenke im Wert von 100 Euro besorgt“, so Will. Mehr als 30 Prozent bestellen Geschenke dieses Jahr online.