Die Sprungskier der Nachwuchsadler gingen verloren

Guten Nachrichten gab es dagegen für den Ulrich Wohlgenannt. Nach seinen vier Conticup-Siegen in Willingen (D), wurde er von ÖSV-Chefcoach Alex Widhölzl für den Weltcup am Wochenende in Zakopane (Pol) nominiert. „Mein Minimalziel ist ein Platz in den Punkten“, sagt der 26-jährige Dornbirner.